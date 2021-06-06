Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te terör örgütü yönelik PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ağır darbeyi duyurdu.

06 Haziran 2021, Pazar 15:48 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale’de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun" dedi.


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