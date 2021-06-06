Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale’de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun" dedi.



