Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili açıklama yaptı. Öte yandan koronavirüsle mücadele mesajı veren Soylu, 'Yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız' dedi.

15 Nisan 2021, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi. Daha ağır bedellerle karşılaşmamak için kurallara uyulmasının altını çizen Bakan Soylu, 'Yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız' dedi.

Soylu'nun koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili açıklaması:

Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz. Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için;

1- Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım.

2- Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır.

3- Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.

Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır.

Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, Mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız.

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