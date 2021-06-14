İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj:

180 yıl, umut olmak kolay değil.

180 yıl, güvenilir olmak, kolay değil.

180 yılı gururla, kahramanlıkla, fedakârlıkla ve bir millete adanmış hayatlarla doldurmak, hiç kolay değil.

Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığımızın 180. Kuruluş Yıl Dönümünü idrak etmenin heyecan ve gurunu taşıyoruz.

Üç bin metre yükseklikteki dağlardan güney sahillerimizdeki plajlarımıza kadar her yerde devriye atan; terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir.

Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra uyguladığımız terörle topyekün mücadele stratejisinde ortaya koyduğu başarı ve kararlılık her türlü takdirin üzerinde olan Jandarmamız, konjonktürün getirdiği tüm tehditlere karşı teyakkuz halindedir.

Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Sanayi ürünlerini kullanma noktasında ortaya koyduğu irade ve destekle Atak Helikopteri, yerli ve milli üretim İHA, SİHA, İKU, drone'lar ve diğer teçhizatları envanterine dahil eden Jandarmamız, gerek yurt içinde gerekse Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerindeki faaliyetlerinde de bu teknolojik avantajını sahaya yansıtmaktadır.

Bu vesileyle; 180. yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.



