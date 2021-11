İşte Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde ölümden kaçan insanlara kucak açtık. Bizler vicdanı taşlanmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük olarak gören bir millet değiliz. Avrupa'nın Batı'nın halini görüyoruz. Marketlerde kuyruklar başladı, tedarik zincirinde sorunlar yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Ama onlardan çok daha iyi yönettik. Aynı şekilde küresel göçü de yönetiyoruz. Her yıl yayınlanan küresel insani yardım oranına göre Türkiye en fazla yardım yapan ülkedir. Devletler de insanların karakteriyle oluşur.





'Açık kapı', hem bir devlet kapısı hem de gönül kapısıdır. Size başvuran herkes sizden yardım istemeye değil, kimisi ihbar için gelmiştir. Siz bu talepleri karşılarken annelerinizin, öğretmenlerinizin, ecdadımızın bize öğrettikleriyle bakmalısınız.

"2 YILDAN BERİ BİRÇOK AFETLE KARŞILAŞTIK"

Biraz önce AFAD'ın toplantısı vardı. 2 yıldan beri birçok afetle karşılaştık. İçerisinde deprem var, yangın var, çığ var... Karşılaşmadığımız afet kalmadı. Ama biliyoruz ki karşılaşsak da eğitime önem veriyoruz.

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde 2 bin 350 evrak türünü istemekten vazgeçtik. Neredeyse yüzde 70'ini artık istemiyoruz. Bunlara yönelik bir çalışma yaptık ve sistemi rahatlattık. Verimliliği artıran sistemler ürettik. Bir taraftan 'Açık Kapı'yı kurduk, vatandaşımıza gülen yüz gösterecek kadın jandarmalarımızın hizmet verdiği, eğitimden geçtiği bir güven merkezi masası kurduk.

"ÇOK ÖNEMLİ ADIMLARA İMZA ATTIK"

E-devlet dönüşümünde Bakanlık olarak çok önemli adımlara imza attık. Burada attığımız adımlar, şu an da içinde bulunduğunuz kurum bir tesadüf eseri değildir, bir devrimin neticesidir. Elinize daha kıymetli imkanlar sunacağınızı da bilmenizi isteriz. 'Açık Kapı' modern tabirle söylersek kapasiteyi çıktıya dönüştüren bir yapıdır. Açık Kapı, 81 il valiliklerinde müdürlükleri kuruldu. Bin 55 arkadaşımız bu birimlerde görev alıyor. Sonuçlandırma oranımız yüzde 99.75'tir. bu meseleye 'mış gibi' bakmamaktır.

Sizlere son olarak ifade etmek istiyorum, fedakarlık gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Sorununu uzun süre çözemeyen vatandaşlarla karşılaşıyorsunuz, bazen de 'bana nasıl davranacaklar' diyen insanlar karşılaşıyorsunuz. İnşirah suresinde geçtiği gibi 'Her zorlukla beraber kolaylık vardır'. Kapı kavramı bizim kültürümüzde önemlidir. Kapıyı sert kapatmayı ayıp sayan kültürün insanlarıyız. Biz size devletin yüzünü emanet ettik. Bu çok ağır bir yüktür. Dikkat edeceğiniz şey güler yüz, merhamet, takip. İnsanları kendi ezberlerinizle değil, dikkatle dinleyin. Her insan farklıdır, derdi garklıdır, izah şekli farklıdır. Onun için dikkatli olmalıyız, anlayışlı ve sabırlı olun. Devlet size özlük haklarınızı verir ama duayı halktan alırsınız. Her işiniz doğru gider hiç merak etmeyin. Her işiniz karşılaşacağınız belaları def eder.