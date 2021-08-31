Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte PCR testi genelgesi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte PCR testi genelgesi

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte PCR testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. İşte son dakika genelgesinin detayları..

31 Ağustos 2021, Salı 19:09 Son Güncelleme:
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Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

DHA

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