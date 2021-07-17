Türkiye Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Türkiye

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

AA

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