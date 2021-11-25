Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-8 operasyonu başlatıldı
Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.
25 Kasım 2021, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-8 (ÖMERYAN) ŞEHİT GK ABDULLATİF EMEN” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (670) personel (56) operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
BUNLARI DA OKUYUN