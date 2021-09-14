Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategoride terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı gri kategorideki terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
14 Eylül 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan gelen yazılı açıklama şu şekilde:
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, gri kategorideki örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 145'e yükseldi.
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