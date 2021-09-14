Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategoride terörist teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategoride terörist teslim oldu

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategoride terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı gri kategorideki terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

14 Eylül 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan gelen yazılı açıklama şu şekilde:

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, gri kategorideki örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı belirlendi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 145'e yükseldi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Murat Çelik
O mitingde Prof. Şenol olsaydı?
Murat Çelik
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Hakan Çelik
Bursa otomotiv fabrikası stratejik rolde olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okulların açılmasıyla arttı! Hızla yayılıyor! Norovirüs belirtileri...