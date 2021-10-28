Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'lı terörist teslim oldu! Turuncu kategorideydi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'lı terörist teslim oldu! Turuncu kategorideydi

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'lı terörist teslim oldu! Turuncu kategorideydi

Turuncu kategoride aranana PKK'lı terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 167 terörist teslim oldu.

28 Ekim 2021, Perşembe 10:22 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 167'ye yükseldi." denildi.



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