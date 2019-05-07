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Son dakika! İçişleri Bakanlığı İBB Başkanlığı'na vekalet edecek ismi açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

07 Mayıs 2019, Salı 13:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı İBB Başkanlığı'na vekalet edecek ismi açıkladı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

AA


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