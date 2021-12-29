Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı

Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu İçişleri Bakanlığınca Batman'da başlatıldı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 620 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-14 (GÖMÜK) ŞEHİT J.ASB.KD.ÜÇVŞ SÜLEYMAN GÜR” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir otomobilden ötesi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 MP tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL?