Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gri listedeki Agit kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gri listedeki Agit kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gri listedeki Agit kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gri listedeki Agit kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Eren 1 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir adlı terörist olduğunu açıkladı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu , 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Öğretmenlerin aşılanması bugün başlıyor! Aşı randevusu için yaş sınırı yok