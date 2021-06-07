Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gri listedeki Agit kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Eren 1 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir adlı terörist olduğunu açıkladı.
07 Haziran 2021, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.
Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu , 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.