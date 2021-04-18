Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüste kısmi kapanma açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüste kısmi kapanma açıklaması

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüste kısmi kapanma açıklaması

Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınında kısmi kapanma sürecinde denetimler yoğunlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan denetimlerle ilgili son dakika açıklaması geldi.

18 Nisan 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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81 ilde 100 bin 146 personelin katıldığı denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3.787 kişiye idari işlem uygulandı.

Denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 17 Nisan günü tüm il ve ilçelerde “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim uygulayarak, başta sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik alınan tedbirler olmak üzere işyerleri, konaklama tesisleri, toplu ulaşım araçları ve özel araçlarda denetim gerçekleşti. 

100.146 personelden oluşan, 25.269 ekibin görev aldığı gün boyu gerçekleştirilen denetimlerde; 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.  

Denetimlerde 3.787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin HES kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 işyerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 işyerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 işyerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan işyerinin tedbirlere uymadığı, 5.252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Toplam 524 işyeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 6.871 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu, 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç faaliyetten men edildi.

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