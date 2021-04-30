Türkiye Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma ve kısıtlama açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma ve kısıtlama açıklaması

Türkiye

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma ve kısıtlama açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma ve kısıtlamaları hakkında uyarı yapıldı.

30 Nisan 2021, Cuma 13:28 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı duyuruldu.




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