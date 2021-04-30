Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma ve kısıtlama açıklaması
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma ve kısıtlamaları hakkında uyarı yapıldı.
30 Nisan 2021, Cuma 13:28 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada Tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı duyuruldu.
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1388073357803929600
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