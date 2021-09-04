Türkiye Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak" açıklaması yapıldı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 11:30 Son Güncelleme:
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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okul ve çevrelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde 1.054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak.

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