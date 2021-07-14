Türkiye Son dakika... İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Son dakika... İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Türkiye

Son dakika... İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 22:15 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bugün teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi; hem Diyarbakır'da ve hem de Muş'ta Evlat Nöbeti'ne katılan aileler arasında bulunuyor. Böylelikle evlat nöbetlerinde 28'inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102'ye yükseldi. 

ANKARA (DHA)

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