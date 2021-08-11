Son dakika... İçişleri duyurdu: 6 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.

AA