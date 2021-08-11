Türkiye Son dakika... İçişleri duyurdu: 6 terörist teslim oldu

Son dakika... İçişleri duyurdu: 6 terörist teslim oldu

Türkiye

Son dakika... İçişleri duyurdu: 6 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 18:19 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.

AA

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