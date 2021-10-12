Türkiye Son dakika: İçişleri'nden 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Son dakika: İçişleri'nden 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Türkiye

Son dakika: İçişleri'nden 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

12 Ekim 2021, Salı 08:57 Son Güncelleme:
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İçişleri'nden 28 ilde operasyon! Nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi

Kolay yoldan haksız kazanç elde ederek, vatandaşların alın terini sömürerek kazanç sağlayanlara yönelik Emniyet Genel Mücadele Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 9 ay süren çalışmalar neticesinde;

SGK Kurumunu zarara uğratır şekilde engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta pirimi düzenleyenlere, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadi-saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yapanlara, hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaparak ve avantajlı esnaf kredisi sağlanacağı vadedenlere, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yapanlar ile iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma-JOKER, DUBLÖR şahıs yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi.

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