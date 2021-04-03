İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Denetimlerde; 1.558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlamadığı belirlenirken, 383 işyerinin HES kodu sorgulaması yapmadığı tespit edildi

Kontrollü normalleşme döneminde “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi vb. işyerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

8.166 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 100.773 personelden oluşan 25.913 ekip görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında; 149.815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri denetlendi.

Rehberlik edici bir yaklaşım esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda 287 işyerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, 1.558 işyerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 mesafeye uygun olarak oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 işyerinin girişte HES kodu sorgulaması yapmadığı, 354 işyerinin belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendi. Denetimlerde 3 bin 175 kişinin de tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Toplam 1082 işyeri/işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken 2.523 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatılırken 67 araç faaliyetten men edildi.