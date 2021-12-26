Siyaset Son dakika: İçişleri'nden İBB'de işe alınanlarla ilgili flaş açıklama

Son dakika: İçişleri'nden İBB'de işe alınanlarla ilgili flaş açıklama

Siyaset

Son dakika: İçişleri'nden İBB'de işe alınanlarla ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personel hakkında başlatılan özel teftişle ilgili açıklamada bulundu.

26 Aralık 2021, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler. DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerdeki iddia ve tespitler bahse konu özel teftişin kapsamındadır” denildi.

ANKARA (İHA)


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