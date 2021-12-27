İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye teftiş başlatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz var. Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Eylem olursa bize 'Neden engellemediniz' demezler mi?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftişle ilgili açıklamalarda bulundu.









Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye, terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçti. Türkiye büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin hala travmaları, hala yaşadığımız acılar, hala kayıplarımız bizim üzerimizde, hatıralarımızda. Ve buna ait de ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma zorunluluğumuz söz konusu.

Türkiye'de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için. Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu... Bunların içinde FETÖ var, PKK var, MLKP var. Ve bütün örgütler. Biz bunu niçin yapıyoruz?

Tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz var. Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Eylem olursa bize 'Neden engellemediniz' demezler mi? Bu siyasi bir konu değil, güvenlik meselesidir.

İHBARLAR ALDIK

Terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına dair ihbarlar geldi. Bir dernek üzerinden bazı isimlerin buraya girdiğini tespit ettik. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunu yapmak, Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Bazen yabancı bazen kendi uyruğumuzdan insanlarla hangi terör belalarıyla karşılaştığımızı biliyoruz. Sizin herhangi bir güvenlik soruşturması, araştırması yapmadan aldığınız isimler bunlar.

'BENİ SIKIŞTIRIYORLAR' DEMENİZE GEREK YOK

'Niye tutuklamıyorsunuz?' diyorlar. Biz araştırmak soruşturmakla mükellefiz. O da bağımsız yargının işidir. İBB'ye gassal olarak alınan bazı isimlerin iddiamalerde yer alan bazı bilgi ve belgeler neticesinde tutuklandığı da ortaya çıktı. Bu da daha yeni. Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz? Biz devlet ve milleti korumak zorundayız. Siz bir işe alım protokolü belirlemeden bunu yapamazsınız. TSK'den ihraç edilmiş birini kendi şirketinize alır mısınız? Bu kurumun içerisinde PKK ile iltisaklı birilerini alırsanız bu normal mi?