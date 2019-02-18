Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib'de kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 13 sivil hayatını kaybetti. 50 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki bina ve dükkanların da büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

AA