Son dakika... İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Son dakika... İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.