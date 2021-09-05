Türkiye Son dakika: İETT otobüsüne tekme ve yumruklarla saldırdılar

Son dakika: İETT otobüsüne tekme ve yumruklarla saldırdılar

Türkiye

Son dakika: İETT otobüsüne tekme ve yumruklarla saldırdılar

İstanbul Esenyurt’ta, İETT otobüs şoförüne küfür edip otobüsü tekmeleyen motokuryeler kameraya yansıdı.

05 Eylül 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta kaza sonrası öfkelenen motokerye, kaza yerine çağırdığı arkadaşlarıyla birlikte kendisine çarpan İETT otobüsü şoförüne küfürler etti, otobüsü tekmeledi. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıraç - Avcılar Metrobüs hattında çalışan HT 29 kodlu İETT otobüsünün sürücüsü kuryenin kullandığı motosiklete çarpıştı.

Motokurye çarpmanın şiddetiyle yola düştü. Duruma öfkelenen kurye kaza yerine arkadaşlarını da çağırdı. İçinde yolcularında olduğu otobüse saldıran kuryeler otobüsü teklemedi, camlarını yumrukları. Şoföre küfür ve hakaretlerde eden saldırganları çevredekiler sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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