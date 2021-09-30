Türkiye Son dakika: İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika: İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5’i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı.

30 Eylül 2021, Perşembe 20:05 Son Güncelleme:
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Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Toprak Karsu, Serdar Karsu, Hidayet Memiş, Mahsun Memiş, Kerem Memiş ve Mehmet Memiş bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar Karsu ile Hidayet, Mahsun, Kerem ve Mehmet Memiş Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhsan YILMAZ- SİLVAN (Diyarbakır)

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