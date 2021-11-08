Türkiye Son dakika.. İki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika.. İki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika.. İki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker öldü, 3 kişi yaralandı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 00:24 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokakta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Toker Meram Tıp Fakültesinde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İsmail AKKAYA/KONYA (DHA)

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