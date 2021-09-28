Türkiye Son dakika: İkinci doz aşıda sevindiren haber! Mavi il sayısı giderek artıyor

Son dakika: İkinci doz aşıda sevindiren haber! Mavi il sayısı giderek artıyor

Türkiye

Son dakika: İkinci doz aşıda sevindiren haber! Mavi il sayısı giderek artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

28 Eylül 2021, Salı 22:33 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

AA

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