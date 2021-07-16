Türkiye Son dakika: İlginç olay! Zabıta memuru kendine ceza kesti! 'Çok utandım'

Son dakika: İlginç olay! Zabıta memuru kendine ceza kesti! 'Çok utandım'

Türkiye

Son dakika: İlginç olay! Zabıta memuru kendine ceza kesti! 'Çok utandım'

İzmir'de yaşanan ilginç olayda zabıta memuru Erkut Özkocabıyık kendine ceza kesti. Motosikletini kaldırıma park eden Özkocabıyık, tepki gösteren vatandaşın çok haklı olduğunu çok utandığını ve hemen gereğini yaptığını söyledi.

16 Temmuz 2021, Cuma 10:55 Son Güncelleme:
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Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Erkut Özkocabıyık, Necati Cumalı Caddesi 5336 Sokak'ta kaldırıma motosikletini park etti.

Yoldan geçen bir kadının kendisine devlet memuru olduğunu, bunu gören diğer sürücülerin de aynı hareketi yapacağını söylemesi üzerine Özkocabıyık, Kabahatler Kanunu'na göre kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kendisine 204 lira idari para cezası kesti.



Daha sonra belediye veznesine giderek cezayı ödeyen Özkocabıyık, kadının tepkisinin çok haklı olduğunu, çok utandığını belirterek hemen gereğini yerine getirdiğini söyledi.

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