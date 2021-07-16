Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Erkut Özkocabıyık, Necati Cumalı Caddesi 5336 Sokak'ta kaldırıma motosikletini park etti.

Yoldan geçen bir kadının kendisine devlet memuru olduğunu, bunu gören diğer sürücülerin de aynı hareketi yapacağını söylemesi üzerine Özkocabıyık, Kabahatler Kanunu'na göre kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kendisine 204 lira idari para cezası kesti.









Daha sonra belediye veznesine giderek cezayı ödeyen Özkocabıyık, kadının tepkisinin çok haklı olduğunu, çok utandığını belirterek hemen gereğini yerine getirdiğini söyledi.



