Ekonomi Son dakika: IMF'den Türkiye için önemli büyüme ve enflasyon açıklaması

Son dakika: IMF'den Türkiye için önemli büyüme ve enflasyon açıklaması

Ekonomi

Son dakika: IMF'den Türkiye için önemli büyüme ve enflasyon açıklaması

IMF'den Türkiye için önemli son dakika açıklamaları geldi. IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, 'Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir.' dedi. Ben Kelmanson ise Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ettiklerini belirtti.

18 Şubat 2021, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF'nin Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson'dan Türk ekonomisine yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi.

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir." dedi.

Gettigan, "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson da "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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