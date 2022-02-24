İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamaları şöyle:

Rus diktatörlüğünün, Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum

Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız

Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir.





UKRAYNA'YA DESTEK PAKETİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları nedeniyle İngiltere'nin en kısa sürede Ukrayna'ya ek askeri destek paketi sağlayacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krize yönelik İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir karar daha açıkladı. Başbakan Johnson bugünkü parlamento konuşmasında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları nedeniyle önceki desteğimize uygun olarak, İngiltere en kısa sürede Ukrayna'ya ek askeri destek paketi sağlayacak" ifadelerini kullandı. Johnson ayrıca gönderilecek ek yardım paketinde ölümcül silahların da yer alacağını açıkladı.

İngiltere daha önce Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline yönelik ülkeye tanksavar silahlar ve eğitmen asker gönderme kararı almıştı.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NE OLDU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Daha sonra yapılan açıklamada 'Rus donanması denizlerden çıkartma yapıyor' denildi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi. Kiev'de siren sesleri duyulurken halk kenti terk etmeye çalışıyor.



