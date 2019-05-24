May, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığını söyledi.

May'in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve May'e yönelik 'görevi bırak' baskısı artmıştı.

May, Muhafazkar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki Parlamento Grubu başkanı Graham Brady ile yaptığı toplantının ardından, Başbakanlık konutunda yaptığı açıklamada 7 Haziran'da görevi bırakacağını ifade etti.

Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhafazakar Parti'de yeni lider seçilinceye kadar May'in görevde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.

BBC'ye bilgi veren üst düzey bakanlar, May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için de bir takvim açıklayacağını söyledi.

İSTİFA ÇAĞRILARI NEDEN ARTTI?

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de yazıyor.

YENİ BREXIT PLANI ERTELENDİ

Başbakan May, 3 Haziran'da yeni anlaşmasını parlamentoya sunup oylanmasını hedefliyordu. Ancak tepkiler üzerine bu tarih ertelendi.

Başbakanlık ofisinden yapılan son açıklamalarda yeni anlaşmanın detaylarının Haziran başına kadar kamuoyuna açıklanmayacağı ve parlamentodaki görüşmelerin de ancak Haziran başında başlayabileceği belirtildi.

İngiltere AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.

Mart ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde taraflar 31 Ekim tarihi üzerinde anlaşmış, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'ye seslenerek "Bu zamanı boşa harcamayın" demişti.

BBC TÜRKÇE



