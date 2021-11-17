Dünya Son dakika: İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

Son dakika: İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

Dünya

Son dakika: İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

Bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü bildirildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 19:40 Son Güncelleme:
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İngiliz Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

AA

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