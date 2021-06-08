Son dakika: İnternet sitelerinde kesinti: Amazon, CNN, Financial Times, Twitch çöktü
Son dakika haberine göre, Çok sayıda ünlü web sitesinde kesinti yaşanıyor. Dünya genelinde bu web sitesine erişim sağlanamıyor. Kesinti olan sitelerin arasından Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ve Reddit de var. İnternet siteleri neden çöktü? Dev web siteleri açıklama yaptı mı? İşte son dakika haberi...
08 Haziran 2021, Salı 13:38 Son Güncelleme:
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Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ve Reddit dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda web sitesi dünya genelinde çöktü.
Son dakika gelen habere göre Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ve Reddit dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda haber sitesine erişim problemi yaşanıyor.
WEB SİTELER NEDEN ÇÖKTÜ?
Siteleri etkileyen sorunun ne olduğuna ilişkin henüz genel bir açıklama yapılmadı ancak Independent teknoloji editörü Andrew Griffin, internet sitelerine erişimdeki sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirkette yaşanan kaynaklandığını söyledi.