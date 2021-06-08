Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ve Reddit dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda web sitesi dünya genelinde çöktü.

Son dakika gelen habere göre Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ve Reddit dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda haber sitesine erişim problemi yaşanıyor.

WEB SİTELER NEDEN ÇÖKTÜ?

Siteleri etkileyen sorunun ne olduğuna ilişkin henüz genel bir açıklama yapılmadı ancak Independent teknoloji editörü Andrew Griffin, internet sitelerine erişimdeki sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirkette yaşanan kaynaklandığını söyledi.



