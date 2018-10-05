Son dakika... "INTERPOL Başkanı kayıp!"

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre, Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL'ün Başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Lyon'da yaşayan Meng'in karısının, eylül ayı sonlarında Çin'e seyahat ettiğinden beri kocasından haber alamadığı için polisle temasa geçtiği fakat çağrıların cevapsız kaldığı öne sürülüyor.

INTERPOL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili INTERPOL tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Interpol, INTERPOL Başkanı Meng Hongwei'nin kaybolması ile ilişkili basında yer alan haberlerin farkındadır. Bu durum Fransa ve Çin'deki ilgili otoritelerin konusudur. INTERPOL Genel Sekreterlik Merkezi konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacaktır."