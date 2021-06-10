Türkiye Son dakika: İntihar etmek için raylara atladı, polis durdurunca boğazına bıçak dayadı

Son dakika: İntihar etmek için raylara atladı, polis durdurunca boğazına bıçak dayadı

Türkiye

Son dakika: İntihar etmek için raylara atladı, polis durdurunca boğazına bıçak dayadı

Son dakika haberine göre, Metronun geldiğini gören 53 yaşındaki Attila M. elindeki bıçakla rayların önüne atladı. Vatmanın dikkati sayesinde kurtulan adam polis durdurmaya çalışınca elindeki bıçağı boğazına dayadı.

10 Haziran 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Bursa'da elinde bıçakla raylara atlayıp intihara kalkışan Attila M. metroyu kullanan vatmanın dikkati sayesinde kurtuldu. Boğazına bıçak dayayıp ekiplere direnen Attila M., bayılınca polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Ankara merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde 152 Evler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Attila M. (53),, metronun geldiğini görüp elinde bıçakla raylara atladı. Raylarda oturan Attila M.’yi fark eden vatman, treni durdurup yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğu metro hattında ulaşıma ara verildi.

Bir süre sonra boğazına bıçak dayayan Attila M., trenin altına girerek polis ekiplerine uzun süre direndi. İkna çalışması sırasında baygınlık geçiren Attila M., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Attila M., yakındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Atilla M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından ara verilen metro seferleri yeniden başladı.


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