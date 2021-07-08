Türkiye Son dakika: İntihar mı kaza mı? Düğüne 3 gün kala feci son

Son dakika: İntihar mı kaza mı? Düğüne 3 gün kala feci son

Türkiye

Son dakika: İntihar mı kaza mı? Düğüne 3 gün kala feci son

Son dakika haberi... Iğdır’da, düğününe 3 gün kalan otomobilci İlhan Tuncer Filizkıran 9 katlı binanın terasından düşerek can verdi. Polis, Filizkıran'ın ölümüyle ilgili 3 ihtimal üzerinde duruyor.

08 Temmuz 2021, Perşembe 14:11 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Iğdır’da, yapımı devam eden 9 katlı binanın terasından düşen otomobilci İlhan Tuncer Filizkıran'ın (31) cenazesi, toprağa verildi. Polis tarafından intihar edip, etmediği araştırılan Filizkıran'ın, 10 Temmuz'da evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. İkinci el otomobil alım satımı yapan İlhan Tuncer Filizkıran, inşaat halindeki 9 katlı binanın terasından, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Filizkıran'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Filizkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Filizkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi tarafından bu sabah teslim alınan İlhan Tuncer Filizkıran cenazesi, asri mezarlığa getirildi. Burada kılınan namazın ardından Filizkıran, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ, KAZA MI?

Yıldız- Ali Filizkıran çiftinin 4 çocuğundan İlhan Tuncer Filizkıran'ın evlilik hazırlığında olduğu, yarın kınası, cumartesi günü de düğününün olduğu öğrenildi. Polis, Filizkıran'ın intihar mı ettiğini, cinayete mi kurban gittiğini ya da kazara mı düştüğünü çok yönlü soruşturuyor.

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