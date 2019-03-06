Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

06 Mart 2019, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.


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