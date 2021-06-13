Son dakika: Irak'ın kuzeyine terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Irak'ın kuzeyindeki son dakika haberini duyurdu. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
13 Haziran 2021, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.
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