Türkiye Son dakika: Irak'ın kuzeyine terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Son dakika: Irak'ın kuzeyine terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Türkiye

Son dakika: Irak'ın kuzeyine terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Irak'ın kuzeyindeki son dakika haberini duyurdu. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

13 Haziran 2021, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

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