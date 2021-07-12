Dünya Son dakika... Irak'ta facia: Çok sayıda kişi yangında hayatını kaybetti

Son dakika... Irak'ta facia: Çok sayıda kişi yangında hayatını kaybetti

Dünya

Son dakika... Irak'ta facia: Çok sayıda kişi yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 36 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

AA

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