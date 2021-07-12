Son dakika... Irak'ta facia: Çok sayıda kişi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 36 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
AA
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