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Son dakika... Irak'tan 'su' açıklaması: Erdoğan onayladı

Irak Meclis Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a su akışının artırılmasını onayladı

10 Ekim 2018, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 17:47
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Reuters haber ajansı, bugün Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin sözlerini son dakika haberi olarak servis etti. 

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Basra olmak üzere Irak'ın tüm vilayetlerine su ulaşmasını sağlamak amacıyla talebimizi kabul etti" diyen Halbusi, Türkiye'nin Irak'a su akışını artıracağını söyledi.


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