Son dakika! İran'da bombalı saldırı!
İran'ın güneydoğusundaki Çabahar'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıca 3 kişi hayatını kaybederken, ölenler arasında Emniyet Müdürü'nün de olduğu açıklandı
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde yer alan Çabahar'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Patlama, polis merkezi yakınında meydana geldi. Saldırıda, aralarında Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
Çabahar, Pakistan sınırının hemen dibinde yer alan bir liman yerleşimi.