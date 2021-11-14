İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.









6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi.

AA