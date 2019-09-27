İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi. Ruhani'nin açıklamalarına ilişkin ABD tarafından henüz bir yanıt gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Eylül günü Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "İran'ın bu şekilde devam etmesi durumunda bu ülkeye yaptırımların daha da artacağı" mesajını vermişti.

Başkan Trump'ın bu mesajının ardından bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden ve bu şekilde İran yaptırımlarını ihlal eden Çinli Cosco Shipping Tanker Co. ve China Concord Petroleum Co. şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtmişti.