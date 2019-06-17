İran resmi televizyonuna konuşan nükleer sözcüsü, haziran ayı sona ermeden düşük zenginleştirmeli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı. Bu hamle, İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı delmesi anlamına gelecek.

Avrupalı ülkelere seslenen sözcü, ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran'a yardım için harekete geçmelerini istedi.

2015'TE İMZALANMIŞTI

Tarihi nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalandı. ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın taraf olduğu anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle rüzgar tersine döndü. Orta Doğu'da koşulsuz şekilde İsrail'i destekleyen Trump, geçen yıl anlaşmadan çekildi.

Ayrıca 2018'in sonlarında İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Donald Trump, petrolün yanı sıra İran'ın en büyük ihracat gelir kaynağı olan demir-çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini de kapsayan yeni yaptırımları ise Mayıs ayı başında devreye soktu.

Tahran yönetimi de anlaşmadan kısmen çekildiğini ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıkladı.

Ruhani, ayrıca uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülkesinin eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu aktardı. Ekonominin 1980-88 arasındaki Irak savaşı döneminden daha kötü bir noktaya geldiğini belirten İran lideri, "Savaş döneminde bankalarımız, petrol satışımız, ithalat ve ihracatımızla ilgili sorunumuz yoktu, yalnızca silah ambargosuna maruz kalmıştık" dedi.

ABD, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini çoktan Orta Doğu'ya gönderdi bile. Katar'daki ABD üssünde ise, ünlü bombardıman uçağı B-52'ler var. B-52 ve diğer jetler, İran'a gözdağı veriyor.

Washington, Orta Doğu'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası da konuşlandırıyor.

Taraflar, son olarak Umman Körfezi'ndeki iki tankerde gerçekleşen patlama nedeniyle birbirini suçluyor.