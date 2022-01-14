Türkiye Son dakika: İş insanı intihar etti! Plazanın 10’uncu katından atladı

Son dakika: İş insanı intihar etti! Plazanın 10’uncu katından atladı

Türkiye

Son dakika: İş insanı intihar etti! Plazanın 10’uncu katından atladı

Son dakika haberine göre, İstanbul Sarıyer’de 31 katlı plaza 40 yaşındaki bir iş adamı 10’uncu kattan atlayarak intihar etti.

14 Ocak 2022, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; İstanbul Sarıyer’de 40 yaşındaki bir iş adamı 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak intihar etti.

Olay, Maslak’ta bir plazada yaşandı. 40 yaşındaki iş adamı S.E (40) 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak intihar etti. 40 yaşında ve evli olduğu öğrenilen S.E’nin intihar sebebi henüz öğrenilemedi. S.E’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay sonrası S.E’nin yakınları ise olay yerinde fenalaştı. Polis intiharın sebebini araştırıyor.

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