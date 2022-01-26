Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ekonomide önemli bir değişimi hayata geçirirken, her kesimden insanımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek için de kapsamlı sosyal politikalar geliştiriyor ve bunları da uyguluyoruz. Bilindiği gibi Aralık ayında asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde net artış yaptık.

Bununla kalmadık, çalışanların ücretlerinin asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması uygulamasını başlattık. Yıllık enflasyon yüzde 36 oranında gerçekleştiği için memurların ve emeklilerin gelirlerinde bunu uygun artışlara gittik. Altını çizerek söylüyorum, yıllık değil altı aylık dilim için memur ve emeklilerimizin gelirlerinde yüzde 31 artış sağladık.

Asgari ücret düzeyindeki gelirlerin vergi dışı kalmasıyla elde edilen yaklaşık 300 liralık ilaveyle birlikte bu destek oranı daha da yukarı çıkıyor. Böylece memur ve emeklilerimize ciddi bir ilave sosyal destek vermiş olduk.

Bir müjde de işçilerin toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne enflasyon farkı zaten eklenecek. Memur sözleşmesinde yaptığımız gibi kamu işçilerinin ücretleri yüzde 2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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