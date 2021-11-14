Türkiye Son dakika... İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 13 kişi yaralandı.

14 Kasım 2021, Pazar 20:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Yalova-Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yenişehir’den Bursa’ya giden tarım işçilerini taşıyan Feyzi Tabak (44) yönetimindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarptı.


Kazanın ardından karayolunda can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Aralarında Afganistan ve Suriye uyruklu işçilerin de olduğu 16 işçi ile şoför Tabak yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu öğrenilen Tabak, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa)(DHA)

İlgili Haberler
Vaka sayısında dikkat çeken artış! Listede 4'üncü oldularAdana'da can pazarı! O anları canlı yayınladılar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Samsun Valiliği'nden aşı açıklaması