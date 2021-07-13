Türkiye Son dakika: İSKİ borusu patladı! Sancaktepe'de yolları su bastı

Son dakika: İSKİ borusu patladı! Sancaktepe'de yolları su bastı

Türkiye

Son dakika: İSKİ borusu patladı! Sancaktepe'de yolları su bastı

Son dakika haberi...İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde İSKİ’ye ait su borusu patladı. Yollar şelaleye döndü.

13 Temmuz 2021, Salı 15:20 Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de İSKİ’ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde İSKİ’ye ait su borusu patladı.

Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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