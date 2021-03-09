Son dakika: İSKİ duyurdu! İstanbul'da 17 saatlik su kesintisi yapılacak
Son dakika haberine göre; İstanbul'un 4 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi yapılacak. İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi yapılacak ilçeler; Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Beykoz. İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte detaylar...
09 Mart 2021, Salı 10:46 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Beykoz'da su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Su Dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacak.
Bu nedenle saat 22.00'den itibaren, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek.
Kesinti, yarın saat 15.00'e kadar sürecek.
Beykoz'da su kesintisi ise yarın saat 9.00 ile 23.00 arasında olacak.
TRT haber
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