Burdur'da 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 11.74 km olduğu öğrenildi.

Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Burdur ve Isparta çevresinde hissedilen 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD ise depremin Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.



