Son dakika: Isparta ve Burdur'da deprem oldu! Son depremler! AFAD duyurdu
Burdur ve Isparta çevresinde deprem oldu. Son dakika haberine göre AFAD, Burdur-Bucak merkezli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
03 Ekim 2021, Pazar 10:31 Son Güncelleme:
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Burdur'da 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 11.74 km olduğu öğrenildi.
Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Burdur ve Isparta çevresinde hissedilen 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD ise depremin Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti.
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